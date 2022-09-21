由全球近300家航空公司組成的國際航空運輸協會（IATA）再度關注香港航空樞紐地位，IATA總幹事Willie Walsh在多哈出席論壇時表示，中國政府的「動態清零」政策已摧毀香港的航空樞紐地位，並指若中國嚴守同一疫情管控政策，全球航空客運需求復甦將受到影響。

綜合外媒21日報導，Walsh表示，以香港為大本營的國泰航空正活在防疫政策陰影下。他並看淡香港前景，認為香港已經失去其作為全球樞紐的地位，並將難以重新獲得此一地位，因為其他交通樞紐已經後來居上、取而代之。

報導稱，香港國際機場今年第二季客運量僅59.1萬人次，不足新加坡樟宜機場客運量的1成，當地機場上季共接待730萬人次。

這不是Walsh第一次批評中國與香港的防疫政策，他在4月初曾指出，香港航班、旅客入境要求苛刻，香港不再是國際航空樞紐，幾乎從地圖消失（off the map），這讓以香港為樞紐樞營運的航空公司將面臨艱難時期，很多航空公司視香港營運是「不可能任務」。