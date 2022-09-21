隨著聯準會（Fed）本周例會預料至少再升息3碼，市場對於此波美國升息循環的高點預測也不斷調高，包括美國前財長桑默斯（Larry Summers）在內等多名專家都預估，基準利率高點可能破5％。

桑默斯表示，「我認為利率高點在4.5％以上的機率比低於4.5％還要高，而若是要決心壓制通膨，那最後利率升破5％也不令人意外。」

桑默斯坦言激進升息可能引發美股動盪，但他呼籲Fed仍應堅守抗通膨的政策立場，在成功將通膨壓低到2％的政策目標之前都應持續升息。

由於目前通膨率仍高達8.3％，經濟學家認為恐怕仍需相當長一段時間才會看到通膨率降到2％。

這也是市場投資人最為擔心的部份，深怕Fed升息循環拖得越久，對美股越不利。

億萬富翁投資大師戴利歐（Ray Dalio）預估，聯邦基金利率若升到4.5％，美股會重挫20％。「末日博士」盧比尼（Nouriel Roubini）也警告，Fed激進升息恐引發美國停滯性通膨債務危機，美股可能崩跌40％。

美國賓州投資公司SEI首席市場策略師索洛威（Jim Solloway）表示，Fed這波升息循環結束時，聯邦基金利率估計會落在4.5％至5％之間。按照此一利率高點預測，基準利率會再翻升一倍。

索洛威指出，「根據我們預估美國經濟成長持續穩健，而高通膨時間拉長，Fed可能一路升息到2023年，基本假設就是聯邦基金利率高點會落在4.5到5％之間，而且上行的風險比較大。」

目前對美股後市最悲觀的投行德意志銀行預估美國此波升息循環會在2023年第一季結束，屆時聯邦基金利率會升至4.9％。

荷蘭合作銀行（Rabobank）也喊出聯邦基金利率明年觸頂，高點預測為5％，該投行同時預估Fed在2024年前都不會改變貨幣政策立場。