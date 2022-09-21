花東地區近日已經歷數百次地震，其中918規模6.8強震究竟是主震，還是與917規模6.4並列為雙主震，目前也尚無正確解答，有學者擔憂花東後下一次大地震恐發生在嘉南，因為該地多條斷層已超過數10年沒有動過。

對於學者說法，氣象局也坦言，嘉南地區人口密集區就有數十條斷層，其中3、4條已數十年沒動過，但活動潛勢高，累積能量相當大，因此是地震監測的「重中之重」。

文史工作者、交趾陶藝術家謝東哲也在臉書透露，表示自己擔任新港文教基金會史蹟研究組組長時，就曾協助中研院地科所地震調查，他指出，1906年梅山斷層引發了規模7.1的超級強震，造成1258人死亡。

謝東哲說，當時花了兩周，從日本人留下的老地圖與筆記，加上田野調查、透地雷達等全面比對，把這條25公里長的斷層走向、長度等全數調查清楚，然而從那時至今，梅山斷層已經116年沒動過了，確實必須要小心，做好準備，但不要恐慌。

1906年3月17日嘉義發生規模7.1強震，史稱梅山大地震，地震原因為梅山斷層錯動造成，無數房屋倒塌，1258人喪生，為台灣史上第四嚴重地震災情，幾乎摧毀嘉義地區。諷刺的是，此次地震女性死亡人數超出男性不少，原因是當時還留有纏足陋習，也因為這次地震，加速了纏足習俗的消失。