微風廣場Cartier PASHA DE CARTIER 玫瑰金月相腕表，價格店洽。（微風提供）

微風廣場集雅社新機上市，LG WiFi TWINWash蒸洗脫烘雙能洗衣機，推薦價6萬3800元。（微風提供）

今年百貨周年慶受惠疫後復甦、國內消費動能強勁，表現可期，9月15日已開跑的微風廣場、微風南京周年慶，其中精品及寢具類表現依舊亮眼、超越預期。在引頸期盼的GUCCI全新形象概念店盛大開幕下，完整男女時尚配件，及獨家首賣Attache系列包款，及Flora系列珠寶等，有效帶動1F精品業績及G樓Montblanc品牌等。

加上各珠寶手表品牌，也如火如荼針對全新系列作品舉辦珠寶展及鑑賞會，如Cartier、Chanel、CHAUMET等， 1F整體業績成長近3成以上。而微風廣場2樓自7月進駐家電品牌「集雅社」後，帶動寢具音響業種業績大幅成長，如頂級床墊Hästens（海絲騰），就售出一組高價將近800萬元的床墊，而Simmons皇冠頂級系列床墊銷售亦大幅成長、Bose lifestyle 650家庭娛樂系統今年也頗受青睞，2樓整體業績成長近4成以上。