大陸陝西省渭南市有1名21歲女子，4年前透過網路2度購買毒蛇「雨傘節」，沒想到收到蛇後卻不慎被咬傷，送醫急救後不治身亡，女子父母認為賣家、平台、快遞公司皆須為女兒的死負責，對6人提起告訴，近日判決結果出爐，法官判6人賠償台幣151萬元。

根據《信號財經》報導，日前北京市海淀區人民法院公佈了一起生命權、健康權、身體權糾紛案件的民事一審判決書，案件詳情為2018年時，大陸陝西省渭南市1名女子於某網購通平台聯繫邵某，先後2次購買雨傘節，沒想到於同年7月9日收到蛇後不慎被咬傷，經過醫院全力搶救仍無法自主呼吸，2天後被轉院，接受一天治療，經專家多方評估後宣布腦死，同月17日女子出現高燒、心律不整等症狀，隨後不幸死亡。

女子父母表示，若快遞公司未將雨傘節交給女子，女子就不會被雨傘咬傷的損害，女子父母怒告網購平台、雨傘節賣方3人以及2間快遞公司，法官審理後認為平台、邵姓買家、快遞公司等6人與女子死亡存在事實上的因果關係，判6人賠償約33.69萬元人民幣（約151萬新台幣）。

消息曝光後，在網路掀起討論，不少網友都傻眼，「為什麼買毒蛇？自己買毒蛇被咬死不是活該嗎？」、「法律有問題，制定法律的人怎麼回事？」、「毒蛇也可以賣，好可怕」、「如果她不買也不會被咬，不被咬也不會中毒，不中毒就不會死，是這個邏輯嗎？」