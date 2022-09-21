女移工無辜遭警狂吼逮捕，上銬發現「抓錯人」直接丟包路邊。

新北三重警昨(20)日晚間誤認「通緝犯」抓錯人的烏龍，造成被害人黃姓男子右眼皮仍受傷縫4針等，全身多處擦挫傷；三重警方抓錯人已經不是第一次，去年8月，三重分局一名員警誤認出來到垃圾的女家庭看護是「逃逸移工」，上銬帶回派出所管束後，才發現是合法移工，竟然將女移工「丟包」路邊，這名謝姓員警最後遭到判刑。

昨(20)日晚間發生一起警察抓錯人還打傷人的烏龍狀況，有名54歲「航特退伍」黃姓男子男從家中出門時，在新北市三重區竹圍街1處巷口，遭1名穿著便衣的三重警分局厚德所警察誤認為「通緝犯」，2人便在巷弄爆發嚴重的肢體衝突，後來男子在其他警力支援下，被上銬帶回派出所，但才發現「抓錯人」，不過已造成黃男右眼皮仍受傷縫4針等，全身多處擦挫傷，黃男對此也表示要向員警提告，並揚言提出國賠。

三重警方並非第一次抓錯人，去年8月17日，1名擔任家庭看護的女移工，出門倒垃圾後在一旁講電話，卻被1名三重警分局中興橋派出所謝姓員警衝向前要求拿出居留證，但當天只是出門倒垃圾的女移工，根本沒想到倒個垃圾也要隨身帶著居留證，拿不出居留證的女移工就這樣被員警當成「逃逸外勞」，員警先將女移工銬在路邊的超商椅子上，然後帶回警局後還上了腳鐐，事後發現女移工是合法家庭看護，也沒說一句道歉，便將女移工載離警局，隨意「丟包」在路邊，該女移工身上沒帶錢，只好用手機導航哭著走回家。

黃男出門被警方誤認是通緝犯，結果雙方扭打在一起時造成臉部掛彩。(翻攝影片、黃敬文翻攝)

黃男出門被警方誤認是通緝犯，結果雙方扭打在一起時造成臉部掛彩。

當時警方的說法是，謝姓員警當時看發現女移工眼神飄移、精神有異，向前盤查時因為語言不通產生爭執，因此逕行上銬將其帶返派出所查證身分，而引發執法過當爭議；該分局連夜調查，認定謝員有執法違失，全案依刑法妨害自由等罪嫌，移請新北地檢署偵辦起訴。

新北地院審理認為，謝姓員警為執法人員，未拿捏執行職務分際，輕率以主觀上臆測，濫用權力對外籍勞工身分查察，致被害者身心受創，亦使人民對公權力產生不信任感，所為應予非難，但考量他認罪，並與被害者和解、賠償，被害者亦表示願意原諒，並請求法院給予其自新或緩刑機會，法官依公務員假借職務上權力故意犯剝奪他人行動自由罪，判處4個月徒刑、緩刑2年。