戴立綱說明未來天氣變化。（中視新聞）

由於東北風影響，明（22）日早晚感受有涼意。氣象主播戴立綱表示，周五晚上後，東部因為外海水氣進入而有短暫雨，西半部地區則是依舊晴朗，未來幾天日夜溫差明顯，提醒機車族注意保暖，白天陽光很強要記得防曬。

氣象局表示，明天北台灣低溫預估來到21、22度，其他地區低溫約落在23至25度之間，西半部局部空曠地區有機會再低1、2度左右，白天高溫部分，北部及東半部高溫在29、30度附近，而中南部能回升到31至33度，各地感受溫暖舒適，但中南部日夜溫差稍大，早出晚歸請留意氣溫的變化。

氣象局預測明日降雨狀況。（翻攝自氣象局）

天氣方面，水氣減少，清晨花東沿海地區有零星飄雨的機會，但上午會逐漸趨緩，其他時間各地大多為多雲到晴，午後降雨的熱區集中在中南部山區，有時會擴展到近山區的平地，此外，由於近日地震頻繁，山區土石較為鬆動，非必要請避免前往山區活動。

氣象局預測未來天氣，23至25日北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；26日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。27日、28日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫雷陣雨。