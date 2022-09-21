由大韓民國陸軍協會（AROKA）主辦的DX Korea，21日在南韓高陽市正式展開，這是兩年一度的國防博覽會，也是亞洲最大的國防展。台灣的創未來科技公司與雷虎科技，聯袂在展覽期間發表無人機偵測雷達，及與雷虎科技合作的無人機攔截器的整合系統。

近來，全球無人機攻擊事件頻傳，創未來科技與雷虎明年將推出搭配整合無人機偵測雷達-T.Radar Pro的無人機攔截器，且無人機攔截器具備光學與微型AESA尋標器，進行末端導引。

此案整合前的雷達，僅能偵測到無人機，整合後，就能夠用「整套硬殺系統」，對雷達定位後的無人機，進行快速有效的攔截。不論是商用或是國防應用上，如果遇到無人機入侵，這套系統可立即鎖定無人機位置，必要時，可進一步將其擊落。

雷虎表示，總統蔡英文8月13日特別親臨由嘉義縣縣長翁章梁，推動設立的亞洲AI無人機創新應用研發中心進行揭牌；當天，雷虎與中華電信共同向總統展示，並發表雷虎最新的無人機中央控制指揮塔（Command Tower），即搭載創未來科技的最新微型陣列雷達（AESA）。

雷虎的無人機攔截器，搭載創未來科技偵測雷達的「硬殺系統」，將可解決最近在金門出現的大陸民用無人機擾民的關鍵問題，進一步拓展至國防安全及軍事防衛市場。