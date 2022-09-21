「Lead」成員鍵本輝（左起）、古屋敬多、谷內伸也都相當愛台灣。（Pony Canyon提供）

日本人氣男團 「Lead」今年迎接出道20週年，推出收錄至今所有單曲的精選輯《Lead the Best “導標”》，3位成員谷內伸也、古屋敬多及鍵本輝今（21日）接受台灣媒體視訊訪問，他們首度在海外演出的地點就是台灣，古屋敬多難忘，2004年首次來台，在西門町舉辦的街頭演唱會，台下滿滿的人潮，讓他們非常感動，因此3年前來台參加犀利趴時，還特別再去西門町拍照留念，直言「對我們來說是個很重要的地方」。

「Lead」原本有4位成員，中土居宏宜在2013年畢業並退出演藝圈，鍵本輝坦言，當時他們相當不安、也很迷惘，所幸有歌迷的支持，「如果我們不堅持下去樂團就會消失，為了向至今保護樂團的中土居宏宜和歌迷報恩，我們就決定堅持下去」，難忘首次以3人之姿站上舞台的那場，「原以為粉絲都不會來，沒想到竟然來了那麼多人，讓我們很高興」，出道這20年間最感謝的就是粉絲，「因為有粉絲才有我們的存在，每次演出都如此覺得，尤其是看到台灣粉絲都會努力用日文和我們溝通，真的很感動」。

談到挫折，谷內伸也也表示，疫情期間，各種活動都受到限制，「讓我們有種掉進沼澤中、很無力的感覺」，只能互相加油打氣，也終於在今年的7月31日順利舉辦了20周年演唱會，「希望可以再次抓住粉絲的心，用滿滿能量讓他們繼續支持我們」；古屋敬多則說「一路以來雖然有痛苦的時候，但一直很開心地去做每件事」，並提到自己10多歲時曾遭親友背叛過，但他也非常正面看待，「現在覺得有當時的經驗，才讓我有學習和成長，變得更加堅強，也讓我想要認識更多不同的人，體驗各種經驗」。

谷內伸也說，3人性格互補，「大家都有擅長和不擅長的事物，所以就把各自把擅長的部分貢獻給『Lead』」，並稱「對於畢業的成員也是充滿感謝」，古屋敬多也相當感謝成員們的支持，「3人之中我覺得我是比較自由的人 ，不管做什麼大家都會讓我自由發揮，讓我自由地做想做的事，幫助我成長。」鍵本輝則說也是一直都非常感謝團員們給予的幫助，也不忘提及疫情期間他們曾一起去露營，「通常露營會過夜，但敬多2個小時就膩了，說想回家」，不過對方會陪他打射擊遊戲《地球防衛軍6》。

最後，他們也再度表達對台灣的愛，古屋敬多說「台灣粉絲一直在我們心中都有很大的份量，希望能趕快去台灣和粉絲相見及到各地走走，為了能實現這個夢想會，我會努力加油的」，鍵本輝也表示「台灣有很多我很喜歡的人事物」，身為生存遊戲迷的他，也透露很多台灣製的商品超受日本玩家歡迎，而之前發生地震、颱風，都讓相當很擔心，「不會覺得事不關己，然後上次原本要跟鼓鼓合作，無奈因疫情取消」，谷內伸也則稱「真的很想要20週年也和台灣歌迷一起慶祝，這次沒見到的不甘心就累積到下次見面吧，到時候一定會帶來比以往更棒的舞台給大家」。

「Lead」紀念精選輯《Lead the Best ＂導標＂》台壓版已上市。