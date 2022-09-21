大陸太陽能逆變器供應商古瑞瓦特（Growatt Technology）預計最快在10月份尋求港交所上市批准，預計集資10億美元。

綜合外媒21日報導，古瑞瓦特6月份曾經向港交所遞交上市申請，該公司2011年在深圳成立，主要專注設計、研發、製造太陽能逆變器、儲能系統、智慧充電樁等智慧能源管理系統。

古瑞瓦特的業務橫跨全球150多個國家和地區，連接全球約140萬名家庭及工商業終端客戶。根據諮詢機構資料顯示，以各地區2021年戶用太陽能逆變器出貨量計算，古瑞瓦特是全球最大的戶用太陽能逆變器提供商，市占率達19.9％，在美洲、亞洲及EMEA（歐洲、中東和非洲）分別位列第一、第一和第三，並且是全球第三大太陽能逆變器提供商。

古瑞瓦特2021年全年營收達人民幣（下同）31.94億元，年增68.7％；期內股東應佔利潤達5.47億元，年增51.1％；全年毛利率為35.8％，對比2020年同期下跌2.9個百分點。