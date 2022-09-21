2022年《天下雜誌》縣市長施政滿意度調查，台中市長盧秀燕排名第17名，民進黨台中市長候選人蔡其昌表示，換市長是台中未來要繼續成長最好的方法。資深媒體人韋安則認為，數字會說話，台中市前市長林佳龍4年平均滿意度為53.6分，盧秀燕為62.4分，綠營砲轟盧秀燕執政墊底，卻捅了林佳龍一刀。

韋安今(21日)在臉書貼文表示，綠營砲轟盧秀燕執政墊底，卻捅了林佳龍一刀。《天下雜誌》施政滿意度調查，數字會說話：林佳龍執政4年，滿意度都在60分以下，而盧秀燕上任市長後，第二年59.7分，第三年71.9分，第四年69.5分。另外，林佳龍4年平均滿意度為53.6分，盧秀燕4年平均滿意度為62.4分。最近2年，盧的滿意度更破70分，平均70.70分。

韋安接著指出，台灣世界新聞傳播協會9月14日公布2022年度「22縣市有感施政大調查」，台中市在經濟發展、交通狀況、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化、防疫表現及幸福感拿下9面金牌，金獎數全國第一。

韋安表示，不要為了打盧秀燕，就把正在選新北市長的林佳龍「賣了」，還在他的背後捅一刀。有網友認為，「執政還是國民黨做得好」。