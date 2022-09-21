蔡英文總統今天赴花東視察地震災情，她今晚表示，今天一整天，她都在花蓮和台東，了解這次地震造成的災損情形，掌握目前的復原進度。我們在跟時間賽跑，災後復原，中央會和地方一起努力，中央會給地方最大的協助。並針對六個面向指示執政團隊加速進行。

蔡英文在臉書指出，這六個面向包括：

一、道路橋梁：台9線玉里大橋、石牌橋、安通橋等7處災損路段已經搶通，花蓮赤柯山、六十石山的崩坍路段，也即將完全修復。關於花蓮5座需要補強或重建的橋梁，交通部正協助縣府進行後續工程評估，公共工程委員會也儘量在災害準備金給予支持，不只要儘速恢復原狀，更要尋找解決根本性問題的方案。

二、台鐵運輸：台鐵花東段120多公里的修復工程，正不眠不休進行中。9月底前，可望恢復花蓮到玉里、台東到富里的通車。剩下從玉里到富里約19公里的鐵道路線，受到新秀姑巒溪橋影響仍待修復。我們透過加強接駁的方式進行配套，也請交通部研議增加飛機航班、南迴鐵路轉乘高鐵等更便民的措施，讓旅運通勤更加便利。

三、校園安全：今天視察的花蓮玉里高中、台東萬安國小都位在斷層帶上，也都因為這次地震而有不小的損害。我們不只要在最短的時間內，針對災損進行補強；更要徹底檢查校園環境安全，讓校舍的建置更強韌，讓學生安心上課，老師安心教學，家長安心託付。

四、糧倉整建：花東地區是台灣優質好米的產地，今年二期稻作收成在即，我們要盡速復建相關農業設施。農委會將籌措需要的經費及資源，政府的基本原則很簡單，就是降低農民受到的影響與損害，讓農民朋友安心。

五、民間住宅：除了公共設施，花東地區部分民宅也受到損害，中央要與地方合作，召集專業技師團隊，全力協助地方政府清查彙整民宅的災損情況，釐清完整災損圖像，中央也將研議提出專案或其他方式，協助民眾建物安全檢查與建物補強，早日改善居住環境。

六、原鄉供水：原民會所設置的文化健康站，在這次地震發揮了即時回報災情，提供原鄉長輩關懷協助，確保長輩們得到照顧的服務，讓「長照2.0」在防災應變發揮效用。原民會等相關單位，也會持續加速復原原鄉的水塔等供水設施。

蔡英文再次感謝所有投入震災救援、重建的工作夥伴。希望中央和地方一起努力，加速重建及復原工作，讓我們的生活環境更具韌性。