台灣生技醫藥發展基金會（TBF）21日頒發台灣醫學界獎金最高的「吳火獅醫學獎」，並舉辦生技醫藥轉譯研討會。創辦人路孔明表示，為加速培育人才，十年來已經提供3.25億獎金予13位講座教授，目前也已啟動新募資計畫，期待產業發光發熱。

TBF是在2013年由鑽石生技投資發起成立，在富邦金控、台新金控、潤泰集團、玉山銀行、台達電子文教基金會等企業界長期支持下，共募資5億多元，以無條件支持基金會講座教授(TBF Chair Professor)來培育生技醫藥界的優秀人才。

基金會董事長楊泮池表示，十年來投入超過3億元，提供13位講座教授、每位2,500萬元的講座獎金，目前在台灣已培育出100多位博士後研究員、150位博士及270位碩士，默默為台灣培育大量高端生技醫藥人才。

楊泮池表示，生技產業被政府列為六大核心戰略產業之一，儘管與目前的半導體產業仍有差距，不過這幾年生技新藥研發陸續有成果，包括在精準健康、新藥、CDMO等，台灣都看到很多機會；但新藥研發才是產業的根，人才培育，讓生技醫藥轉譯到真正落地商化，才能帶動台灣經濟，而不是研發了放在圖書館。

此外，生技業產值達7,000億元、總市值1.3兆元，被視為下個「護國神山群」，整體產業鏈雛形逐步完成，若法規能進一步鬆綁，台灣生技產業鏈發展相當有機會。

路孔明表示，生技產業非常需要人才，TBF提供講座教授每年可獲得250萬元補助，10年共計2,500萬元，唯一要求是不能離開學校、實驗室，從源頭培育更多碩士、博士及博士後等高端人才。

除了獎座獎金外，TBF自去年起在鑽石生技投資與台新金控的捐助下，再成立台灣醫學界獎金最高的「吳火獅醫學獎」，每位提供210萬元獎金，以此鼓勵50歲以下傑出年輕醫學菁英，並紀念吳火獅先生對台灣經濟發展及醫療教育的貢獻。

本屆「吳火獅醫學獎」由基金會七位董事擔任評審，共遴選出三位得獎者：

陽明交大醫學系胡瑜峰教授，研究心臟節律細胞的生理調節及疾病機制，開發可使心臟恢復跳動的生物治療技術，可用於幫助心律不整的病人避免依賴植入心律調節器。

台大醫學院醫療器材與醫學影像研究所駱遠教授，開發的先進雷射光學技術，應用於雷射顯微手術及內視鏡。

台大藥學系梁碧惠教授，開發的新世代皂苷類疫苗佐劑IA-05，以此佐劑加入抗病毒、抗細菌、抗癌疫苗中，獲得更佳的疾病預防及治療效果。