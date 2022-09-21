北市內湖鐵皮屋陷火海 濃煙狂竄消防急灌救 21:522022/09/21 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，21日晚間9時許傳出火警，現場竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸火勢侷限於鐵皮屋內，無人受困，並在21時36分獲得控制，目前沒有傳出任何傷亡。 921國家防災日 壽天國小模擬地震演練 設定強震引發火警及自行車撞車 日管處921進行防災演練 板橋旅館火警3人送醫 侯友宜趕抵現場：全力協助治療傷者 #鐵皮屋 #火警 #無人受困 #內湖 #傳出 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 板橋「單人房」旅館火警 2男昏迷1女輕傷送醫 疏散7層39人 07:492022/09/21 社會 板橋旅館凌晨火警 侯友宜趕赴現場了解 10:342022/09/21 社會 921路過名間這打卡景點 簡千翔祈求平安：遇地震記得3步驟 14:512022/09/21 政治 墨西哥中部沿海地區規模7.6淺層強震 尚未傳出災損 03:282022/09/20 國際 921凌晨極淺層地震連發 規模4.3 最大震度台東縣4級 03:352022/09/21 生活 《鋼鐵股》海光火警 摔1個半月低價 16:022022/09/21 財經 醫憶921陪失親童整晚 20年後陌生女遞紙條 這2字網淚崩 17:372022/09/21 社會 玉女歌手驚傳重大車禍「整輛車翻覆路邊」驚悚畫面曝光 15:202022/09/21 娛樂 新一代隱身轟炸機B-21 將在12月有限公開 20:342022/09/21 軍事 頭份市公所推青創1號基地21日開幕 17:472022/09/21 寶島 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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