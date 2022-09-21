北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，晚間竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸沒有傳出任何傷亡。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市內湖區潭美街一間鐵皮屋，21日晚間9時許傳出火警，現場竄出火舌及濃煙，一度提升為三級火警，所幸火勢侷限於鐵皮屋內，無人受困，並在21時36分獲得控制，目前沒有傳出任何傷亡。