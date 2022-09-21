本土劇男星林義芳以演黑道大哥和廖添丁出名，近年拍攝《風水世家》、《甘味人生》、《炮仔聲》、《一家團圓》等戲劇，凶狠的大哥形象深入人心，他的女兒林宜禾也跟隨爸爸的腳步成為一名演員，在《女兵日記》中表現亮眼，她今（21日）宣布與同為演員的蘇安邦登記結婚，外界紛紛送上祝福。

根據《噓！星聞》報導，26歲的林宜禾跟隨父親的腳步成為演員，她在「女兵日記」中演出「溫馨」一角，結婚當天特地邀請同劇演員梁舒涵、尹彥凱一同見證。據悉她與男星蘇安邦偷偷交往4年，一開始因為經紀公司的禁愛令低調發展，後來兩人感情穩定就向公司表明，兩人的生日只差一天，相處上很合得來，家人也支持他們結婚，林宜禾透露以工作為重，但也不排斥早日當媽的可能。小倆口結婚日子特地挑在林義芳的70歲農曆生日，並於下午1點14分登記，象徵一生一世，日期也大有玄機，「2022921」諧音「愛你禾禾，就愛你」。

林宜禾在限時動態分享影片，只見她穿著白色露腰裙宣告：「請各位接受我今天的洗版，喜事分享開始轉發。」還曬出多張放閃照片，兩人拿著新身分證開心合照喊話：「愛我就要繼續支持我，成為新的身分，帶來更多作品，我們夫妻很北爛，很搞笑喔。」

辦完登記之後，小倆口趕到餐廳幫林義芳慶祝70大壽，林義芳站在女兒身後面帶笑容，林宜禾則拿著一個紅包開心微笑，她還曝林義芳在台上落淚的畫面，直呼：「吼呦！嫁女兒很感動，在台上哭到我在台下都哭了，你放心嫁出去我還是很常跑回家的。」