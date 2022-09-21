經濟部國際貿易局為因應全球局勢對我外銷企業影響，協同外貿協會即時推出「全球搶單行動專案」系列活動，21日首發辦理「電子資通訊產品與智慧醫材採購大會」，號召215家廠商與來自31個國家逾百家買主線上洽談，進行310場視訊洽談，預期創造8,600萬美元商機。

貿協指出，此波全球買主包括義大利工業LCD顯示器領導公司M商、保加利亞最大電子資通訊產品代理商PolyComp、歐洲最大的獨立電腦製造商Wortmann AG、來自立陶宛隸屬波羅的海國家最大醫療診斷集團旗下公司DIAMEDICA UAB、德國高階醫材研發企業BIOTRONIK SE & Co. KG、英國醫療輔具進口與代理商MOBILITY SOUTH WEST、美國全球性生物科技研究機構Advan Bio等。

臺灣廠商則有聯合再生能源、群聯電子、宸鴻光電、佐臻、泰博科技、倍利科技、金寶山國際等共計有215家臺灣業者；日本豐田通商旗下公司Elematec Corporation首次參與媒合活動，主要採購IoT、消費性及智慧醫療電子元件。

新加坡最大的連鎖藥局Unity Pharmacy相關企業NTUC FAIRPRICE則對康瑩各類醫材及俊勇敷料表達高度興趣，日本買主三香貿易株式會社採購日常保健用品，相中臺灣福芯科技提供醫院診所用的大型電療機，後續將持續接洽。

慧誠智醫表示，東協智慧醫療市場商機越來越大，近期已經設立泰國分公司，因在疫情期間出國不易，藉此與泰國買主與其泰國分公司及臺北三方視訊洽談，技軒表示，針對新興市場如越南及已開發國家日本等目標市場，都有接觸到屬意的買主，對於後續市場開發非常有助益。