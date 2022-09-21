【宅家好抱枕】黑白雙面設計、針織面料加上緹花流蘇設計，一次擁有白雪公主與壞皇后兩款，兩入組CP值超高。（屈臣氏提供）

曾之喬此次擔任屈臣氏集點活動代言人，在廣告中一飾兩角。（屈臣氏提供）

屈臣氏全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，將於9／22-11／30驚喜登場，把「白雪公主」、「小美人魚」、「睡美人」三個經典迪士尼故事中的公主與反派融入集點商品。（屈臣氏提供）

健康美麗領導品牌屈臣氏也從銷售數據中觀察到，現行美妝趨勢除了甜美的粉嫩色調外，冷冽、充滿個性的妝容也逐漸受到更多人青睞，不同的個性風格，都能表現出專屬於自己的魅力，展現多種「美」的樣貌。

屈臣氏將於9／22-11／30推出全新迪士尼系列「反正都美」集點活動，把「白雪公主」、「小美人魚」、「睡美人」三個經典故事中的公主與反派融入集點商品中，透過角色中人物個性反差詮釋不同美的魅力，第一波活動自9／22起至10／19推出實用好物，包含飲料提袋、洗衣籃、摺疊反向傘、抱枕及行李箱共5款商品，讓甜美公主和個性反派陪伴粉絲日常。

屈臣氏於9／22-10／19推出週年慶優惠，全店600件商品任挑任選2件6折，開架彩妝商品85折優惠，髮類商品滿$600(折扣後)贈好禮《活沛多 口氣清新薄荷錠》或《活沛多 青梅酵素咀嚼錠》二選一，購買髮類精選品牌再送好禮，還有醫美商品滿$1500(折扣後)送$800(包含會員獨享$600電子折價券及$200商品提貨券)。屈臣氏同步推出「反正都美週年慶」，祭出會員獨享優惠，在9／22-11／30期間，寵i會員只要消費滿$600(折扣後)就送$600(電子折價券)。

除此之外，屈臣氏更加碼傳授兩招集點必殺技，第一招凡購買醫美商品滿$1500(折扣後)，即可一次獲得10點「反正都美」集點貼紙，換購集點商品超迅速！第二招可購買髮類商品，滿$600(折扣後)可一次獲得4點「反正都美」集點貼紙，想一口氣蒐集全套集點商品的朋友們，把握這兩招必殺技！此外，屈臣氏自有品牌將於10／20、11／10、12／1起三波段陸續推出多款迪士尼授權商品，包含杯墊、面紙套、毛巾、美妝蛋、化妝包、連帽毯、餐具組等精緻生活小物。