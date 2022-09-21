港姐選拔已超過一甲子歷史，不少知名女星都是從中出道，像是張曼玉、趙雅芝、李嘉欣、邱淑貞、鍾楚紅等，每年都會吸引眾多佳麗參賽，但穿泳衣的環節，卻遭監警會委員批評，TVB總經理曾志偉等主持還被點名「瞪大眼望到實」；對此，TVB今（21日）發公開聲明強烈譴責。

根據港媒《東網》報導，昨（20日）監警會委員余黎青萍在監警會會議中，表示現在電視、電影的色情、暴力元素氾濫，間接助長虐兒個案，她將矛頭指向TVB港姐選美比賽之中的泳裝環節，痛批：「各個少布到不得了」，不理解佳麗為何需要穿比基尼參賽，也指出TVB總經理曾志偉等主持看佳麗時「瞪大眼睛看個夠」。

面對爭議，TVB今（21日）發聲明譴責惡意及不實的指控，指出有關人士故意把《香港小姐競選》的傳統比賽內容，與社會上虐待兒童、色情又暴力的相關議題扯在一起，有違道德之嫌，不負責任的行為不僅誤導大眾，也不尊重、惡意誣衊參賽的佳麗。

此外，TVB強調電視台肩負著社會責任，絕對明白業務規管事宜，「本台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由本台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情況下才會播出。」最後，TVB針對所有不實指控和惡意揣測，保留一切法律追究權利。