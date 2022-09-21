aquaEveryday Aqua＋進階精華系列。（aquaEveryday提供）

歷經高溫盛夏洗禮，隨時序入秋，肌膚接踵迎來換季大挑戰，以保濕為名、由人稱「台灣第一美女」蕭薔代言的純淨保養品牌aquaEveryday持續守護美肌，歷時一年研發，終於推出全新Aqua＋進階精華系列，晶透嫩白精華、輕感潤澤精華雙天后連袂登場。

品牌以Simple ＆ Powerful信念出發，不惜斥資研發，呈現完整精華含量與有效成分，讓肌膚真正喝飽水，進而綻放自然水潤光澤。明星商品水光24＋系列以胜肽晶露、植潤精華、全能凍膜領銜，打響品牌知名度，保濕療癒有口皆碑，全新晶透嫩白精華、輕感潤澤精華，專業打造進階水光肌，讓肌膚再添漾澤，醫美術後也可以安心使用。

根據市場調查，即便受到新冠疫情爆發影響，2020年全球美白產品市場仍創下86億美元商機，預估到2027年，可望突破123億美元，消費者對肌膚美白的熱情未減，CMRI美妝行銷總研調查，消費者使用美白產品，最想改善的前三大問題，分別為肌膚暗沉無光或蠟黃、後天形成的斑點與膚色不均，這些困擾正是Aqua＋進階精華系列晶透嫩白精華訴求改善的核心。

即日起至9／30日，新品上市活動，優惠88折，晶透嫩白精華$1650／30ml(定價$1880)；輕感潤澤精華$1830／30ml(定價$2080)；官方APP限定，買新品正品即送10ml新品隨身瓶。下載APP完成開卡最高可領取$900元折價券。