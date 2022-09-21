NVIDIA RTX30系顯卡剛上架時，因效能相較上一代大幅度進步，定價卻更為便宜，讓不少人推崇不已，未料不久後隨即遇到以太幣挖礦潮，顯卡幾乎被黃牛與礦工包下，網友紛紛決定等待礦難結，40系列出來再入手，但隨著最新售價公布，也讓網友一片哀號。

NVIDIA在台灣時間21日上午公布了RTX4090與4080的訂價，沒想到執行長「老黃」黃仁勳給出了56990、42990與32990的恐怖價格，瞬間讓「等等黨」崩潰不已，直呼實在貴的太離譜。

RTX4090定價1599美元，台灣定價台幣56990，比去年同階級貴了1萬。(圖／NVIDIA)

前年RTX30系顯卡發售時，RTX3090雖然依舊昂貴，定價達到46900元，但次旗艦RTX3080僅要21900元，且不少媒體實際平測候，發現玩遊戲效能3080僅略輸卡王3090，讓網友們大聲叫好，且因為遊戲大作《賽博朋克2077》問世，許多人也順手購入顯示卡。

但RTX30系列上市不久，就碰到虛擬幣風潮，顯示卡遭礦工與黃牛包場，導致一般玩家無卡可買，只能以超過原價2倍甚至3倍價格購入，也引發大量反彈，不少人將希望寄於RTX40系顯卡，儘管礦潮結束，30系列大跌，仍無法引發玩家興趣，堅持不買，喊出「你不買，我不買，明天降200」名言。

如今RTX40系顯卡價格公布，卻讓網友們大吃一驚，同為80階級的次旗艦，不僅分為兩個版本，售價更是比RTX30系高出1萬至2萬，也可預期各廠牌的非公版卡還會更高。

網友們也分別在PTT、巴哈姆特等論壇留言討論大罵：「老黃真的敢開」、「擺明就是30庫存太多，所以把40價格拉的特別高」、「也只能怪AMD不爭氣，顯卡輸NV一大截」、「照這樣看，70至少2萬以上，60也要18K，不用買了」、「等等黨被老黃洗臉」、「老黃：不要太不滿」、「老黃大開殺戒，殺瘋了」、「除了4090，80系列看起來效能也沒上升多少」、「等等黨等這麼久，結果最賺的還是首發黨」、「AMD加油好嗎，快點把驅動搞好」。