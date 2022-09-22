俄羅斯防長坦承自2月軍事介入烏克蘭以來，已有5937名俄軍在烏喪命，俄國總統普丁下令局部動員。急欲求勝的俄軍並求助國內民間傭兵組織「瓦格那集團」，攻擊烏東巴赫姆特市。

● 普丁升級對烏軍事行動 俄稱近6千士兵在烏喪命

普丁（Vladimir Putin）21日下令啟動「局部」動員，升級對烏克蘭的軍事行動，這是該國二戰以來的首次動員。普丁並警告西方國家，當他說準備使用核武器保衛俄羅斯時，他不是在虛張聲勢。

烏克蘭認為普丁下令動員是可預期的，也代表戰爭未如俄國計畫般發展。

俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）接受國家電視台訪問時表示，普丁的部分動員令將額外徵召約30萬人投入俄軍對烏克蘭的軍事行動，但不會動用學生和應召入伍者，俄國數百萬後備軍人多數都不會被徵召。

蕭依古表示，烏克蘭境內戰線長達1000多公里，這次動員「最主要」目標是幫助「鞏固」後方領土以及前線。他又說，自2月軍事介入以來已有5937名俄國士兵在烏克蘭喪命。這是莫斯科當局罕見承認軍事損失情形。

● 俄軍攻擊烏克蘭第二大城 至少1平民受傷

烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）21日再次遭受轟擊，在俄羅斯宣布戰事升級後，俄軍發射飛彈擊中一些公寓大廈，造成至少一位平民受傷。

哈爾科夫地處烏克蘭東北部樞紐位置，北方僅40公里就是俄羅斯邊界，2月24日俄軍入侵首日就遭到攻擊，但城內烏軍堅守不退，此後即經常遭到俄軍轟擊。

● 俄出動傭兵攻擊烏東巴赫姆特市

在烏克蘭東部頓內茨克州巴赫姆特市（Bakhmut）周圍迎擊俄軍的烏軍，遭遇到新對手，即俄羅斯召募的傭兵，其中可能包括監獄囚犯。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國官員估計，俄國至今在烏克蘭戰場傷亡的部隊已多達8萬名，使得兵力減縮，必須求助國內的民間傭兵組織，也就是瓦格那集團（Wagner Group）。

巴赫姆特就是這些傭兵大力投入的戰場。俄軍在棄守哈爾科夫四周陣地同時似乎難以堅守其他地區的情況下，過去數週將交戰重點放在巴赫姆特，並出動了傭兵，在市區東側邊緣有所斬獲。

分析家認為，拿下巴赫姆特可使俄軍取得在烏東頓巴斯地區（Donbass）一個戰略位置，進而可向北朝斯拉夫揚斯克（Sloviansk）和克拉莫托斯克（Kramatorsk）更加推進；也可在連連挫敗的此時，獲得迫切需要的戰略勝利。

● 俄占區將辦入俄公投 澤倫斯基：立場不變

多名烏克蘭親俄人士宣布盧甘斯克州（Lugansk）、頓內茨克州（Donetsk）、赫松州（Kherson）以及札波羅熱州（Zaporizhzhia）將於本月23至27日舉行入俄公投。這4州約占烏克蘭領土的15%，相當於匈牙利國土面積。

另據俄國的塔斯社（TASS）報導，由俄國扶植的赫松州政府表示，鄰州尼古拉耶夫（Mykolaiv）受俄軍控制的區域，將併入赫松州。這個決定代表被併區域本週末將舉行加入俄羅斯的公投。

入俄公投計畫招致美國、法國、德國、歐盟等西方勢力的譴責。烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）感謝西方盟國支持外，同時強調：「我們的立場不會因為這些噪音或其他任何宣布而改變。我們會團結下去，捍衛烏克蘭，收復失土，不展現任何的軟弱。」

● 烏東1.2萬平方公里土地開始排雷

烏克蘭急難服務單位官員普里穆許（Roman Prymush）21日表示，烏國將開始為哈爾科夫州從俄軍手中奪回的1萬2000平方公里土地進行除雷。

普里穆許也在簡報會上表示，除雷工作可能得耗費數年，美國、英國、加拿大將出手協助。這個區域比中東國家卡達的面積還要大。

● 烏控俄軍再次攻擊札波羅熱核電廠

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）21日指控俄羅斯，再次攻擊烏克蘭南部的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠。

札波羅熱核電廠是歐洲最大的原子設施，位在烏克蘭遭俄羅斯占據的領土內，在俄烏雙方互控對方攻擊這座電廠後，已成為令人擔憂的熱點。這座核電廠於3月被俄軍佔領，電廠周圍遭到砲擊，促使基輔及其西方盟國呼籲對該地區進行非軍事化。

烏克蘭日前指控俄羅斯轟炸烏國南部尼古拉耶夫地區的皮夫登努克蘭斯克（Pivdennoukrainsk）核電廠，這是第3座遭到俄軍攻擊的烏克蘭核電廠。（編輯：楊昭彥/核稿：林治平）1110921