近期陷入連敗低潮的味全龍賽前在休息室外掛上鳳梨祈求好運，守備沒幫忙、先發投手布里悍僅投5.1局狂失8分（6責失），反觀富邦悍將江少慶繳出7局失2分優質先發，終場富邦以9比2賞龍隊8連敗。

富邦首局靠著3支安打、1觸身球及對手失誤，一口氣攻下3分，第2、5局再各得1分，6局下高國麟敲出陽春炮，王勝偉再補上安打也把布里悍打退場。

江少慶此役用107球投7局，飆出本季單場最多的8K，僅被敲4支安打，唯一失分就是挨李凱威2分炮，拿下本季第4勝。布里悍則是僅投5.1局，投出4次三振、2保送，被敲10支安打、失8分（6責失），吞下本季對富邦首敗，也中止跨季對戰富邦7連勝。

總教練丘昌榮表示，江少慶此役表現很好，控制能力、變化球都很不錯，第7局保送後挨轟主要是因為個性太要求完美，加上想要趕快把那一局完成，「下來羅曼也有提醒一下，會再做調整。」

江少慶認為今天自己整體狀況還不錯，尤其在首局就有分數進帳的情況下讓他投起來很舒服，自己今天也多半時間都能取得球數上領先也就投得輕鬆，「一切都很流暢，能按照自己的想法去執行。」

此役是否是自己本季狀態最好的一場？江少慶認為，每場比賽中都會有好的東西，但要持續累積才是重點，「今天（好的東西）整體比例上多了一點，效果、整體數據呈現出來是好的比賽。」

談到自己7局上先是保送林智勝再被李凱威敲全壘打，江少慶透露，當時面對林智勝時想要與他「尬速球」，但自己到後面有些下滑，控球沒有預期的理想造成保送。

另場在桃園進行的比賽，樂天桃猿只要今天贏球就能點亮下半季封王魔術數字M15，沒想到新洋投必贏多沒能壓制，守備還發生失誤，比賽後段還推出野手余德龍登板，這也是他相隔8年再度登板，終場桃猿以0比11遭中信兄弟完封，想要「點燈」再等等。