馬來西亞網紅蕭佩兒（Siew Pui Yi、糖糖），擁有超巨型上圍和翹臀，不科學的火辣身材狂吸粉絲，在 Instagram有1875萬粉絲，影響力驚人，被封為「大馬波神」，時常會透過社群平台放送美照的她，近日上傳一張照片，沒有露奶卻獲得45.6萬人按讚。

昨（20日）蕭佩兒在Instagram上傳照片，只見她在化妝間內拍攝，身上穿著綠色背心，挖空設計露出大片肩線，叉腰動作讓小蠻腰更加纖細，乍看和她過往大尺度的照片很是不同，沒有露出巨乳和蜜桃臀，不過仔細一看會發現蕭佩兒沒有穿內衣，胸口處突起圓圓兩點，形狀非常明顯，加上若隱若現的北半球，畫面引人遐想。

可以看到蕭佩兒此時是坐著，下半身的褲子已經解開，下一張照片她轉過身，褲子已經脫了一半，露出渾圓蜜桃臀和火辣美背，該照片吸引45.6萬人按讚，遠超過她平時貼文。

蕭佩兒身材火辣。（圖／ms_puiyi Instagram）

蕭佩兒剛開始是以清純形象在YouTube頻道露面，拍攝旅遊Vlog、化妝及生活影片等，直到近年改走性感風，衣服穿得越來越少，人氣不減反暴增，2016年被馬來西亞雜誌選為「國內百大性感女性」之一，更在2017年代表馬來西亞參加網紅亞洲超級挑戰賽，成功奪下第三名好成績，過去兩年推出三本寫真集都很暢銷，順利轉型為世界級網紅。不過她曾前往英國大英博物館拍照留念，拍照過程掀起衣服露出裡面的傲人上圍與古物合照，被當地媒體批評不尊重文化，行為頗具爭議。