網路上流傳一段車禍影片，1名檔車騎士在路上疑似為了閃避地上積水，把腳抬得很高，後來又疑似為了耍帥炫技，繼續把腳張得開開，不過他沒注意前方路狀，竟直接撞上前車屁股，摔下機車，影片曝光網友笑說「兩腳開開，準備投胎」、「抬腳沒關係，但是要看路」、「水閃過了！但是車子忘記囉」。

該網友在臉書「重機車友 各區路況天氣、資訊分享中心」分享影片，1名檔車騎士在兩側都是稻田的馬路上行駛，過程中竟直接把雙腳抬高、離開腳踏板，疑似還把屁股往後移，不料騎士似乎太專注在不要摔車跌倒，忽略注意前方車況，導致機車直接暴衝撞上前方轎車，騎士隨即摔出重機。

其他網友留言「兩腳開開，準備投胎」、「時代一直進步猴子一直演變」、「直接轉向田裡摔、摔在田裡還不至於這麼嚴重」、「結局令人舒適」、「特技表演失敗」、「怕水噴濺到腳才開開的吧」、「抬腳沒關係，但是要看路」、「看到積水那麼開心喔」、「好好笑，遇到水我腳也會抬起來」、「是要起飛了嗎」、「再看地板啊，不看車啊」、「以為在騎腳踏車」、「水閃過了！但是車子忘記囉」。