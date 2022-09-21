中央流行疫情指揮中心今（21）日公布最新數據，全台新增4萬6673例，累積確診人數已超過609萬，今日新增確診個案數比上周三還要少6%。台大醫師李正喆PO文表示，他在課堂上做了一個有趣的統計測試，發現該班級可能有將近7成的學生曾經確診，讓李正喆直說「離群體免疫不遠了」。

台大醫生李正喆PO文指出，目前沒有人能算出台灣究竟有多少人確診，但可以確定的是，數量絕對遠多於檯面上的數字600萬人，除非政府願意做人口抽樣的血中抗體檢測，才能夠得知確切數據。

而在台大授課的李正喆，日前也於課堂上做了一個有趣的統計測試，首先，他請確診過的學生舉手，發現有一半的學生曾經確診，扣除掉不願意舉手，或是無症狀感染者，推斷100多人的樣本數中，至少有1/2染疫，推估曾確診的人數可能高達6、7成，李正喆直說：「看來我們離群體免疫的標準已經不遠了，至少大學校園是這樣」。

李正喆解釋，這堂選修課的學生約有100多人，分別來自校總區不同的學系，在統計的樣本上來自台灣各地，且男女比例約各占半數，又因為暑假剛結束，同學彼此群聚的時間並不長，因此「在統計上應該具有這個年紀群的代表性」。