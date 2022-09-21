1名人妻於臉書發文透露，雖然她的公婆目前對她很好，但只要想到結婚前公公說要買房子給她們，婚後又說房子要買在公公名下，她們付清房貸，日後當公公的遺產使用，她心裡就覺得過意不去，文章曝光後網友們紛紛留言：「你公公很聰明喔」、「長輩各個都奧斯卡演員」。

1名人妻於臉書社團《靠北公婆》發文，她表示然公婆對她不錯，但她還是忘不了先前公婆不斷干涉她教育孩子，且只要公婆回一句：「房子是我們的」，她老公就一句話也不敢說，她表示結婚前公公告訴她要買房子，她以為公公人很好要幫忙出頭期款，沒想到婚後才知道，頭期款公公出，房貸她們夫妻倆扛，且房子登記在公公名下，儘管目前公婆對她不錯，但只要回想起此事，心中還是過意不去。

貼文一出引起大批網友熱議，「婚前婚後兩個樣，加油加油努力逃離魔窟」、「結婚後才發現長輩各個都奧斯卡演員」、「寫他名字還說買給你們」、「真的有些事情即時過去了，但心裡永遠過不去」、「你公公很聰明喔，叫你們分期付款繳房貸，房子卻是你公公的名字」、「我也是被騙的，搬進去前都很好客，搬進去後什麼無理要求都來」、「身份變媳婦馬上態度不一樣，很多事情都跳票」。

原PO也留言回覆網友，她後來並沒有接受公公的頭期款，買房子一事也就此破局，且得知房子登記在公公名下當作公公的遺產後，她不禁傻眼直呼：「老公還有其他的兄弟姐妹，到時候遺產還要分好幾份，公公盤算真好」。