走向2050淨零目標，國發會年初公布12個戰略。經濟部次長曾文生今天出席「節能戰略社會溝通會議」時，語重心長說，處理能源核心是「價格(電價)」，政府只要在不影響國家競爭力前提下，會儘量拉高價格機制。但是要對齊淨零碳排，未來焦點勢必放在人多的住商用電上，這需要「價值」引導。

主掌政府能源政策的曾文生開宗明義表示，就他個人來看，處理能源有個核心工具叫「價格」，價格彈性，是處理問題的關鍵。

接下來，他將能源使用者分成「人多用電少」與「人少用電多」兩大類。前者就是住商用戶，人最多但占整體用電量4成，曾表示，這部分價格彈性小。舉例住家最多用500度電，再漲1元是500元，對用戶感覺沒那麼強大，因此需要「價值」引導。也需要完善的ESCO(能源技術服務業)服務，當然不否認政府這方面有責任。

至於人少用電多，主要是製造業，占用電量6成，則是另一個面向。曾文生說，透過價格或強制機制去達成，是政策要趕快處理的。但他強調，經濟部處理這件事，永遠抬頭在看世界其他國家，因為我們要面對國家競爭力維持問題。「只要不太影響，我希望把標準(電價、強制機制)往上拉。」

曾文生指出，政府現在出手政策，多在「人少用電多」上面，未來社會要對齊淨零碳排，焦點勢必放在「人多用電少」的住商用電，主要需要形塑節能之社會、環境價值，引領民眾落實節能。