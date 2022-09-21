普丁先前在全國演說放話「動用一切保護所有」引起核戰猜測，其前顧問馬爾科夫（Sergei Markov）今天接受採訪時語帶威脅說道，普丁準備對西方國家動用核武，你們的城市將成為目標，更強調這一切都歸咎於「拜登、特拉斯及強森」這3位領袖的瘋狂行徑。

Unhinged former Putin advisor Sergei Markov threatens nuclear war against the UK in the first 30 seconds of his Radio 4 interview. pic.twitter.com/RGAGJfnwCG — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) September 21, 2022

根據《每日野獸》(The Daily Beast)、《曼徹斯特晚報》報導，就在普丁發布遲了13小時的軍事動員令後，這位親克宮政治分析師、普丁前顧問馬爾科夫在週三BBC廣播四台(BBC Radio 4)的訪談中，先是向大家道早安，稱「這對大家來說不是一個美好早晨」，接著被問到是否同意普丁的演說存在「明顯威脅」，意思是不只使用戰術武器，可能涉及「全面核武」，這是一場殺光所有人的戰爭。

他特別放話給英國聽眾，你們的城市將成為攻擊目標。強調「不是每個人…但會是西方很多人。」最重要的不是每個人死去，而是停止西方在烏克蘭領土對俄發動的威脅。

還進一步補充，烏克蘭人是我們的兄弟，俄羅斯絕對沒有發動戰爭，只是他們現在被西方給占領，這些國家從烏克蘭人手中獲得「代理武器」。

關於核彈是否波及倫敦，他回答「有可能，世界上每個人都在考慮核戰爭，尤其這可能是美國總統拜登、英國首相特拉斯（Liz Truss）以及前首相強生（Boris Johnson）3人所要負起的責任。」