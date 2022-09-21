多家農產業巨擘高層表示，美國今年農作物產量不佳，未能幫助減緩因俄烏戰爭而導致全球糧食供應緊張的問題。全球至少要二年以上有不錯產量才能減緩供應壓力。

農業生技公司拜耳（Bayer），農業科技商科迪華（Corteva），糧商阿徹丹尼爾斯米德蘭（ADM）與邦吉（Bunge）等高層近期均指全球穀物供應仍然緊張。

美國與南美幾個農業大國氣候持續乾旱，加上烏克蘭農糧產量不明，使解除供應緊張問題變更困難。

拜耳執行長鮑曼（Werner Baumann）指目前全球糧食供應緊張問題將持續下去。

專家指今年夏季高溫令美國中西部產區乾旱惡化，像玉米種植需要大量用水，但部份玉米田因雨量不足，被迫延後播種耕作而令產量下降。

農業部12日把全美玉米產量預測值調降至139億英斗，較8月預估量低3％，比去年產量大減8％。黃豆產量也較8月預估低3％，並略底去年產量。

農業顧問商美國專業農民（PFA）8月預期，今年內布拉斯加州和南達科他州兩大玉米區產量將各年跌13％和22％。

科迪華執行長馬格羅（Chuck Magro）指外界預期今年北美與歐洲的玉米產量低於往年正常水準，導致為供應全球而儲存的進展不順利。市場估計全球穀物與油籽必須連續二年產量正常才能穩定供應。

ADM執行長盧西亞諾（Juan Luciano）也認為就算烏國穀物恢復出口速度加快，未來兩三年全球穀物也要有不錯產量才能達到供應充足水準。

芝加哥期貨交易所（CBOT）的黃豆、小麥和玉米等期貨價過去12個月各累漲14％、17％和28％。