台大是許多人心中嚮往的第一學府，不過有時很會讀書不代表生活充實。一名男網友表示，家裡對就讀台大的妹妹採放任主義，相信她獨立自主的能力，沒想到中秋團圓時，妹妹卻突然表示想休學、整形，比起學歷，她說她更羨慕那些網美光鮮亮麗的生活，卻也說不出未來想幹嘛，讓他直呼「讀書讀到腦子壞掉了嗎？」貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，採取放任主義教養的妹妹考上台大、到台北念書後，家裡的支援從來沒手軟，雖然妹妹跟家裡漸行漸遠，但家裡因為生意繁忙沒有多注意；沒想到中秋團圓時，妹妹竟帶了一個大10歲的男友回家，還私下提議休學，但又說不出未來要幹嘛。

當下媽媽就開導說不急著休學，有什麼狀況都可以先試著解決，但妹妹卻嗆說反正男友會養她、不用想未來出路，還說家裡從沒關心過她未來想幹嘛！妹妹說抱怨桃花運差到極點、很渴望愛。「比起學歷她說她更羨慕那些網美光鮮亮麗的生活」，甚至想為此整形，要求原PO幫忙勸和，「我不是不想上學，只是我從來沒有任性過什麼決定，我男朋友也很支持我這麼做，但現在反而是最親的人一直反對我嗎？」

對此，許多人給出建議，「建議以哥哥的身份跟他說：孩子當妳選擇放棄自己繼續努力，而是依靠別人努力所獲得東西，那妳就只是那些人的附屬品，等到有一天自己不再吸引人的時候，隨時都會被妳男友拋棄的，所以請繼續努力，雖然你長大了，有自己的想法，但想法上還不夠成熟，所以還是多聽我們的話」、「會支持你妹做這種決定的男朋友，本身也很奇怪，利用你妹需要被愛的感覺，支持她做不負責任的決定。建議好好了解一下這位男友的來歷，畢竟現在騙人的手段太多」。