民進黨新北市長候選人林佳龍今(21)日晚間前往三重，出席由新北市議員候選人顏蔚慈舉辦的「三重青年座談會」，林佳龍表示，「時代考驗青年、青年創造時代」，年輕人沒有包袱，也較有影響性，18到20歲是關鍵少數，而且它生生不息，所以台灣需要注入活力和升級，讓18歲公民權可以通過，讓民主可以更接地氣。

這次座談會除了林佳龍外，民進黨副秘書長林飛帆、新北市議員李坤城、台灣青年民主協會理事長張育萌、雙北高中職學生權益陣線理事卓暐凱也受邀參與，與在地青年針對18歲公民權議題進行分享和交流，

林佳龍表示，若是今年可以通過18歲公民權的修憲複決，在政治市場裡面，消費者將會影響、改變生產者的行為，而在這個預期心理底下，不只有投票那天的影響，而會因為18歲可以參與政治，包括選舉、罷免、 創制、複決等權利，對所有掌握政治權力的人產生影響。

他說，台灣因選舉驅動了民主化，而民主意涵著我們是個國家，每個人都是國家的主人，而「時代考驗青年、青年創造時代」，在關鍵時刻年輕人沒有包袱，也較有影響性，18到20歲是一群生生不息、非常重大的關鍵少數，所以要讓更多年長者去支持現在18到20歲還沒有投票權的人，台灣需要注入活力和升級，讓18歲公民權可以通過，讓民主可以更接地氣。

此外，林佳龍也細數他所提出的青年政策，包括青年成家基金每對新人10萬元、青年創業的共享空間以及融資貸款的利息補貼，針對托育、托老相關政策的完善，像是0到6歲國家跟你一起養，托育一條龍的2-3歲幼幼班增加300班，減輕年輕人的負擔的長照2.0等等，另外也有凍卵的補助，讓在職場上打拚的女性有能多一個選擇。

林佳龍也提出，鼓勵青年進行國際的交流，包含推廣青年大使、交換學生，也會支持讓年輕人在成家立業之前，去國外壯遊擴展國際觀，以及多締交姊妹城市；也會跟上虛實整合的元宇宙世界趨勢，進行這方面的數位科技跟教育，讓青年能有更具創新的競爭力。

林佳龍強調，最後特別是社會住宅增加2萬戶，其中有3000戶會蓋捷運社宅，加強招商引資，提高薪資的水準，希望能透過年輕人的角度來思考，將新北市打造成一座宜居的智慧城市。