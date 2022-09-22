一名男子晚間駕車行經國道3號南下148公里通霄路段，疑與妻子爭吵，將車停靠路肩，自行從10多公尺高的國道橋上跳下，所幸有草叢樹枝緩衝，意識清楚、受傷送醫。

苗栗縣消防局第4救災救護大隊晚間8時許接獲勤務中心通報創傷救護案，一名男子與妻子吵架後，自國道3號148公里路段高架橋墜落，立刻出動人車前往救援，但因現場視線昏暗，經來回搜尋，才在通霄鎮農會通南倉庫後方空地草叢發現男子身影。

現場救護人員指出，男子右大腿變形，主述胸部疼痛，全身有多處擦傷，所幸意識清楚，仍能對話，經以長背板、頸圈固定後，以救護車送往通霄光田醫院救治。

苗栗縣警察局通霄分局表示，案發後，有民眾報案稱，自宅後方國道3號高架橋下，傳出哀嚎人聲，經派員警到場了解，男子自稱是駕車行經國3南下通霄路段，途中與妻子發生口角爭吵，便將車停靠路肩，隨後自己從橋上跳下。

警方指出，所幸男子摔落處有草叢及樹枝緩衝，意識清楚，暫無生命危險。詳細案情仍需調查釐清。1110921

（編輯：陳清芳）

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