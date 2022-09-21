美國上周30年期固定房貸利率 創14年新高 23:332022/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國抵押貸款銀行協會（MBA）21日公布，迄16日止一周平均30年期固定房貸利率，較前周上升24個基點至6.25％，創2008年10月金融危機以來新高。 雖然其衡量整體房貸申請案數量的市場綜合指數較前周上升3.8％，但仍遠低去年同期水準。 美聯準會加息在即 在岸、離岸人民幣匯率跌破7.05和7.06 坎貝爾稱拜登保台說意思很清楚 女王葬禮是快遞核武攻英最佳時機 俄官媒曝要因 #美國 #房貸利率 #較前 #年期 #固定 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土確診破600萬人 邊境10月開放 04:102022/09/21 生活新聞 非投資級債雙優勢 逆勢吸金 04:102022/09/21 投資理財 美國與加拿大軍艦昨通過台灣海峽 陸東部戰區回應 10:012022/09/21 兩岸 拜登表態願協防台灣 美國安顧問重申對台政策不變 03:452022/09/21 國際 二十大的統一新進程 04:102022/09/21 時論廣場 台美夥伴緊密相連 台灣美國商會攜手美智庫發表新專書 18:202022/09/21 政治 9月LPR持平 逆回購放量 04:102022/09/21 全球財經 日男持自製火藥欲擲入美國大使館 被警逮捕 07:562022/09/21 國際 《日股》日股殺聲隆隆 東證創2周新低 12:312022/09/21 財經 拜登宣稱疫情結束 引發舌戰 04:102022/09/21 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。