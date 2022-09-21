美國抵押貸款銀行協會（MBA）21日公布，迄16日止一周平均30年期固定房貸利率，較前周上升24個基點至6.25％，創2008年10月金融危機以來新高。

雖然其衡量整體房貸申請案數量的市場綜合指數較前周上升3.8％，但仍遠低去年同期水準。