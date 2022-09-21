通用磨坊首季度財報告捷 股價盤中大漲近6％ 23:332022/09/21 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 擁有哈根達斯和綠巨人等品牌的美國食品商通用磨坊（General Mills）在21日公布會計年度首季獲利8.2億美元，每股獲利1.35美元，高於市場預估的1美元。營收47.2億美元，高於市場預估46.7億美元。股價盤中大漲近6％報79.8美元。 《美股掃瞄》聯準會公布政策利率前 美股又收黑(2-2) 《韓股》觀望Fed決議 韓股跌0.58% 精確握肥單 明年EPS 3元起跳 #億美 #通用磨坊 #股價 #盤中 #大漲近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 觀望升息幅度 台積電小跌3元 台股挫低逾60點 09:032022/09/21 財經 港股情報－中芯國際 非執董遭查 股價受挫 04:102022/09/20 產業特刊 《電腦設備》技嘉股價失守5日線 新一代顯卡10月開賣 09:192022/09/21 財經 保時捷IPO 德股史上第二大 04:102022/09/20 全球財經 《國際產業》Meta股價重挫 祖克伯身家腰斬、跌出前十富豪 17:122022/09/20 財經 《盤中解析》鷹浪太強 14500點失守 12:112022/09/21 財經 熱門股－王品 突破盤整挑戰前高 04:102022/09/21 證券．權證 NBA》柯瑞將簽終身代言肥約 成為體壇第4位「10億男」 08:462022/09/20 體育 《電腦設備》建碁近2月股價翻漲 充電樁訂單挹注營收 11:102022/09/20 財經 《美股掃瞄》觀望聯準會決議 美股量縮收高(2-2) 09:092022/09/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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