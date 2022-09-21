擁有哈根達斯和綠巨人等品牌的美國食品商通用磨坊（General Mills）在21日公布會計年度首季獲利8.2億美元，每股獲利1.35美元，高於市場預估的1美元。營收47.2億美元，高於市場預估46.7億美元。股價盤中大漲近6％報79.8美元。