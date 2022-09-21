每年的9月23日是國際手語日（International Day of Sign Languages），淡水古蹟博物館特別與神級手語翻譯員李振輝攜手製作3部台灣手語導覽影片，也同步推出易讀手冊、更新雙視手冊及增加觸摸輔具等服務，讓古蹟的文化平權再升級。

新北市立淡水古蹟博物館在23日國際手語日前夕推出台灣手語導覽影片，影片主題包括淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮臺，由專業的手語翻譯員李振輝及張俊仁聯手錄製，深入淺出地「比」出古蹟的歷史故事與建築特色。

最特別的是，人稱神級手譯員的李振輝在各大公開場合進行手譯時，感覺較為嚴肅，不過這次在影片中，他不但戴假髮、打網球、穿清裝、玩自拍，還親自配音，展現專業又俏皮的一面；他說，這是台灣手語和華語的雙語影片，大家都能收看，也是很棒的手語教學影片喔！

除台灣手語導覽影片外，今年也同步推出易讀手冊、更新雙視手冊及增加觸摸輔具等服務，其中易讀手冊特別與愛盲基金會、育成社會福利基金會合作，內容以介紹淡水紅毛城為主，以簡單易懂、圖文並茂的設計概念，不需等候專人導覽，也能自行認識古蹟。

雙視手冊的呈現方式為文字、點字並用，輔具則是把前清英國領事官邸的VR磚雕和草地網球場的鐵製把手滾輪等比例縮小，讓視障者透過觸摸了解建築特色及現地展示品；有需要的人可至遊客中心免費借用，也歡迎在官網免費下載使用。

淡古館長黃麗鈴表示，本館因應各種需求打造無障礙、零距離與高友善的博物館，從點字書、無障礙設施、多國語導覽服務、Beacon科技導覽到行動博物館等，今年則是全新推出台灣手語影片、易讀手冊、雙視手冊及觸摸輔具，全面升級文化平權的服務。值得一提的是，本館曾3次榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市獎，今年再度參賽，希望提供民眾休閒及促進健康的好地方。

館方表示，關於手與影片，有興趣的人在淡水古蹟博物館YouTube頻道（https：／／reurl.cc／W1g4j9）或粉絲專頁（https：／／www.facebook.com／tamsuihistoricalmuseum）線上觀看，每部影片約5分鐘，歡迎多多利用。