民眾黨新竹市長候選人高虹安被周刊指控，美國辛辛那提大學的博士論文涉嫌抄襲，高虹安20日召開記者會表示，博士論文經校內比對相似度僅6%。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布最新的新竹市長預測當選率，高虹安似乎不受論文抄襲影響，預測當選率仍有34.3％，和國民黨林耕仁的34.2％，差距相當小，民進黨沈慧虹則為31.5％。

高虹安被爆博士論文疑涉抄襲，20日她親上火線召開記者會說明，列出從小到大的優秀學歷，駁斥論文抄襲指控。根據《2022選戰溫度計》最新預測當選率，截至21日早上11點，高虹安以34.3％領先，國民黨林耕仁為34.2％，民進黨沈慧虹以31.5％位居第三。相較於論文案爆發前4日公布的預測當選率，國民黨林耕仁以34.3％領先，民眾黨高虹安34.1％第二、民進黨沈慧虹31.6％第三，相差並不大。

另外，該網站也公布了六都預測當選率，新北市當選率︰國民黨侯友宜54.8％、民進黨林佳龍45.2％；台北市︰國民黨蔣萬安37.5％、民進黨陳時中35.4％、無黨籍黃珊珊27.1％；桃園市︰國民黨張善政36.8％、民進黨鄭運鵬32.5％、民眾黨賴香伶15.7％、無黨籍鄭寶清15.1％；台中市︰國民黨盧秀燕62.6％、民進黨蔡其昌37.4％；台南市︰民進黨黃偉哲44.8％、國民黨謝龍介25.3％、無黨籍許忠信16.8％、無黨籍林義豐13.2％；高雄市︰民進黨陳其邁58.0％、國民黨柯志恩42.0％。