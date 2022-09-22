去年底發射的詹姆斯韋伯太空望遠鏡(James Webb Space Telescope)傳回了海王星的紅色線譜照片，令人難以致信的是，即使它距離我們非常遙遠，韋伯仍然將它的星環與周邊衛星給完整捕捉。

海王星是距離太陽最遠的行星(冥王星已被除名)，在地球上根本無法肉眼觀測，它是由數學預測而推算出的的行星，環繞太陽一周，需歷時165地球年。

韋伯望遠鏡的海王星照片全部，左上角的明亮星是海衛一，它的反射率過高，使它看起來變大了。(圖/NASA)

由於其內部的化學成分，海王星與天王星都被被稱為冰巨星，意即，與氣態巨行星木星和土星相比，它的氣體元素更重一些。海王星標誌性的藍色外觀，是由少量氣態甲烷引起的。

NASA的行星探測器航海家2號(Voyager 2)曾在1989年接近海王星，是我們對海王星最直接的調查，發現了海王星的5道星環，以及14個行星。然而在航海家2號離開後，我們就很難再有效觀測海王星了。

然而，韋伯望遠鏡高超的紅外線效果，竟然能觀測到海王星的星環，以及14顆衛星中的其中7顆，其中海衛一(Triton)的反射率過高，看起來明亮的如同恆星，成效完全超過天文學家的預期。

韋伯的近紅外相機(NIRCam) 在0.6到5微米的近紅外範圍內進行觀測，因此海王星在韋伯看來並不呈藍色。事實上，甲烷氣體對紅光和紅外光的吸收如此強烈，以至於除了存在高海拔雲的地方，行星在這些近紅外波長處非常暗，相對的甲烷構成的冰雲，以明亮的條紋和斑點的形式突出，因為它們會反射陽光。

海衛一的表面覆蓋著凝結冰凍氮，它的平均反射率達到70%，因此它非常明亮，在紅外線譜下尤其明顯。

英國萊斯特大學(Leicester University)的佛萊契教授( Leigh Fletcher)表示：「看到這麼明顯的星環，真是感到不可思議，以前的可見光波長根本無法看的如此明顯。」