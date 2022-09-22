中國大陸一名男子17日返家時，竟發現一台掃地機器人在「打掃」中庭，心裡暗笑後回家卻發現，掃地機器人竟然就是他家的。然而住在27樓的他抓破腦袋也想不通，掃地機器人到底怎麼跑出門？查看監視器才發現，兇手竟然是家中的貓皇。

這隻貓皇太心機！綜合陸媒報導，家住大陸重慶的男子17日返家時，突然發現社區中庭有一台白色的掃地機器人，起先心裡還竊笑「不知道是誰家的掃地機器人這麼熱心」，沒想到回到家中才發現，出走的掃地機器人就是他的。

中國大陸一名男子近日發現，自己家的掃地機器人莫名跑到社區中庭。（圖／翻攝自微博）

起初男子怎麼也想不透，他家住27樓，掃地機器人是怎麼掃出家門，又是如何到達中庭的？回頭查看監視器才發現，事發當時掃地機器人如往常清掃室內，怎料當它掃到大門口時，家中的白貓「童童」竟然跑去幫忙開門，接著還端坐在鞋櫃上，目送掃地機器人出家門。之後掃地機器人疑似一路無阻，隨著人流一同搭電梯下樓，最後在中庭才電力耗盡。

逗趣事件曝光後，讓許多網友傻眼又好笑，紛紛留言「貓咪的一個小動作奠定了智慧城市的里程碑」、「貓咪表示，終於把那個跟我一樣白的東西趕出去了」、「貓咪：你我只能留一個」、「掃地機器人：我作夢都沒想到我會去掃社區中庭」。

男子調閱監視器發現，放掃地機器人出去逛大街的「兇手」，竟是家中貓皇。（圖／翻攝自微博）

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