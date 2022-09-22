有人說，遠嫁是一條不歸路，十嫁九悔，十有九悲，說白了就是一場豪賭，一場勝算很渺茫的豪賭。大陸安徽省阜陽市一名網友分享的一段視頻引發熱議。只見一名女子想遠嫁到貴州，但父母不同意，母女倆在街上撕扯。畫面曝光後，網友忍不住感嘆「再過10年，20年，女兒終究會明白父母的做法」。

目擊者稱，這起事件發生在安徽阜陽，當地一名女子和一名來自貴州的男子交往，2人是在上班的時候認識的，自由戀愛有很長一段時間了。事發當天，女子帶著男友來家裡見父母，不料父母嫌棄雙方隔得太遠，不同意女兒遠嫁，覺得女兒遠嫁他鄉，擔心女兒受委屈，受婆家人的欺負，也幫不上她的忙。

父母不同意，但是女兒卻執意要跟著男友走，等到男友車子發動的時候，她不顧一切跑向男友的車子，丟下父母，想要跟著男方離去。母親極力阻止女兒，讓女兒冷靜。而此時，被愛情沖昏頭腦的女兒，哪里能聽得進父母的話，立即情緒崩潰了，哭著喊著要跟男友走。

母親只好一把拉住女兒，讓男子快點離開。可女兒不管不顧，努力掙脫母親的拉扯，爬也要爬到男友的車上，最終抓住車輪子，無論如何都不肯放手。此刻，媽媽似乎也怒了，一邊責罵著女兒，一邊用力掰開她的手。最後，男方還是尊重了家長意見，勸女友跟母親先回去。

影片引發討論，有網友認為，「雖然我不排斥遠嫁，但是這樣嫁過去，一定很掉價。我身邊很多這樣的例子，當時因為愛，不顧一切嫁到婆家，過了幾年後，愛情沒了，只剩下親情來維繫兩人的關系時，遠嫁的女兒真是欲哭無淚」；也有人說，「女孩戀愛腦上頭，你越是阻止，她越想要跟著走，你不阻止，讓他們在一起一段時間，被各種現實打敗後，自然就回來了」。

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