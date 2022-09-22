抓通緝搞烏龍! 特戰老兵"長太像"慘遭2便衣警痛毆│中視新聞 20220921

新北市三重警分局永福派出所員警，昨（20）日晚間9時許，前往三重區竹圍街某巷口埋伏追緝嫌犯時，誤認一名黃姓男子（54歲）就是李姓通緝犯（41歲），由於該名李姓男子有多項前科，因此警方擔心現場安危，立即上前壓制，雙方在巷弄內發生扭打。

最後造成黃男、員警身上多處擦挫傷，警方將黃男帶回，經過訊問後，發現黃男竟不是通緝犯，當下該名員警隨即向黃男致歉，對此，三重警分局表示，對於黃男向員警提告傷害、妨害自由等罪，分局依法函送新北檢，同時也將調查該名員警執法是否有無失當，並依規定懲處。

據了解，昨日晚間9時許，三重警分局永福派出所員警前往竹圍街175巷32弄10號前進行埋伏，要逮捕有毒品、竊盜、槍砲通緝犯李姓男子，但卻誤認另名黃男就是李男，經詢問其身分，黃男並不說，員警當下欲將黃男帶回派出所訊問，但是黃男不從，因此遭到壓制逮捕。

過程中，雙方扭打在一起，造成員警、黃男全身多處擦挫傷，對此，三重警分局表示，有關黃民提告傷害、妨害自由，本分局依法受理調查函送新北地檢署偵辦，絕不庇縱、不護短，另對於同仁錯認通緝犯造成致上歉意，對於同仁執法有無失當情形，本分局依規定調查予以懲處，絕不寬貸。

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