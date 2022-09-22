後疫情時代，住宅與自然的關係密不可分，「逐綠而居」不但是深耕人類基因的天性本能，更是現今好宅的評鑑標準。「亞昕森中央」以「環景城中城」之姿傲視新莊副都心，憑藉著坐擁1900坪花園泳池會所，以及鄰近4800坪塭仔底濕地公園的原生優勢，不僅讓主人置身高密度綠意純翠環境，亦創造無與倫比的景觀體驗。

「亞昕森中央」援引日本環境共生住宅理念，在格局配置及動線規劃上盡可能導入自然綠意，像是雙塔之間棟距開闊，可優化採光及通風，並藉由空中綠廊作為兩者的聯繫；每個樓層皆有模擬生態環境的開放式場域，包括電梯外特設的半戶外交誼座、由辦公室延伸出來的賞景露台，以及以「共享區」面貌吸引住戶聚首的公共設施等等，一處處世外桃源，讓人們得以隨時隨地、隨心所欲的舒展身心，提升生活環境品質，且先進設計放眼當今住宅可謂獨樹一幟。

「亞昕森中央」與自然生態共生共榮，風光亦步亦趨。(圖/亞昕森中央提供)

為鑄就自然系經典，績優上櫃亞昕集團（股票代號：5213）不惜重金延攬曾經打造「三井花園酒店」的柯宏宗、「忠順大院」王思敏、「南港展覽館」黃立宗，以及竹中工務店前工務長田中純夫等頂尖高手攜手興建，並朝向國家級雙認證邁進。工學建材亦不馬虎，特別引進瑞典DURGO防疫吸氣閥、SHARP醫療級電梯空氣清淨機、YKK氣密窗 & 5+5mm膠合low-E玻璃、管道間封板及浴廁當層排氣、浴室防水7道工序等等，採用最高等級之建材與施工品質，呼應健康定位，為住戶安全把關。

亞昕集團不惜重金延攬億萬豪宅團隊，邁向國家級雙認證。(圖/亞昕森中央提供)

新莊副都心開發面積逾30萬坪，大面積佔地遠勝新板特區，境內以生態都心為目標執行大規模綠化，綠覆率高達50%，住居品質在雙北名列前茅；且與國家電影中心、新北知識產業園區、新莊聯合辦公大樓、i-Tower雲端科技大樓、宏匯廣場、晶冠廣場、凱悅嘉軒酒店、中港綠堤、機場捷運及捷運環狀線共計十大建設為鄰，讓副都心發展底氣十足！

「亞昕森中央」與十大建設為鄰，坐享區域環境利多。(圖/亞昕森中央提供)

「亞昕森中央」近30米中央路，企業總部、公園綠地及高級住宅沿線佇立，人文薈萃繁華迤邐，掌握美好前景趁現在！

亞昕森中央

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