宜蘭近年推行的文化藝術活動，令全台耳目一新，特別是在中興文化創意產業園區舉行的「宜蘭街頭文化藝術節」，佳評如潮，已然成為新一代的夢想舞台。

自106年14校聯合舞展曾引起熱烈迴響，不僅擾動在地街頭文化交流，更喚起許多年輕人返鄉成立協會，培育街頭文化種子，因此宜蘭縣政府特別將「宜蘭學生聯合舞展」升格為「宜蘭街頭文化藝術節」，連結嘻哈精神與在地街舞文化資源，期待透過藝術節的方式貼近年輕世代，打造宜蘭另一項特色新指標。

第1年活動參與對象主要為青少年，競賽項目為街舞。活動總獎金10萬元，第2年競賽項目除原來的街舞外，也增加滑板、扯鈴等項目，擴大參與年齡層，總獎金15萬9,000元，今年更將總獎金增加到34萬元。

宜蘭街頭文化藝術節10月8日起登場，今年主題是「異國文化」，宜蘭縣政府廣邀全國熱愛街頭文化藝術的朋友們參與盛會。（宜蘭縣政府文化局提供）

今年除延續往年精彩的賽事外，更增加花式籃球、饒舌、Beatbox、滑步車等比賽項目，不論年紀，都有屬於自己的競賽項目。此外，今年活動更升級，邀請國外具知名度之個人或團體來臺作示範表演及參加決賽，與參與競賽的朋友交流及切磋。歡迎所有熱愛街頭文化藝術的朋友們，於10月8日至10日一起到宜蘭中興文化創意園區，參加「宜蘭國際街頭文化藝術節」年度盛會，感受宜蘭的文化城市魅力。

宜蘭街頭文化藝術節在中興文化創意產業園區舉行，宜蘭縣政府期待，透過藝術節打造宜蘭另一項特色新指標。（宜蘭縣政府文化局提供）

為期3天的「宜蘭國際街頭文化藝術節」除了各項賽事，亦舉辦超過50家具創意特色街頭文化的市集，讓大家在觀賞緊張賽事之餘，有得吃、有得逛、有得玩。除了白天豐富精彩的競賽，夜晚亦安排了滿滿的節目，最重要的是宜蘭街頭文化藝術節核心的價值—「校際聯合舞展」，今年特別以「異國文化」為主題，呼應本屆賽事「國際化」之目標。

活動最後的壓軸，將由第 33 屆金曲獎年度歌曲獎入圍「Kimberley 陳芳語」、第 33 屆金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」、第 32 屆金曲獎最佳新人獎「?te壞特」及台灣在地火熱團體「草屯囝仔」、「臭屁嬰仔」、「Multiverse」齊聚宜蘭、嗨翻宜蘭。

本活動免收門票，記得早點來卡位，近距離觀賞精彩演出，一起來搖滾。更多活動詳情歡迎追蹤「宜蘭國際街頭文化藝術節」粉絲頁。(廣告)