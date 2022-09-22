歐洲能源危機在俄羅斯切斷天然氣供應後變得更為嚴重，傳出德國為了避免能源產業崩潰，預計投入約80億美元（約新台幣2500億）的資金替能源巨頭Uniper增資，並將其國有化，這將是一項歷史性的行動。

綜合外媒報導，德國經濟部、Uniper及Uniper芬蘭母公司Fortum已經達成臨時協議，但尚未簽約，德國政府透過每股1.70歐元的價格向Uniper注資80億美元，還將收購Fortum持有的股份，Fortum過去是Uniper最大股東，未來德國政府將擁有Uniper的99%股權。

Uniper首席執行長Klaus-Dieter Maubach表示，「周三的協議確定所有權的結構，讓我們能繼續執行業務，並履行關鍵能源供應商的重要角色，企業、公共事業與民眾的能源供應將獲得保障。」

報導提到，德國總理Olaf Scholz領導的執政聯盟決心避免Uniper的營運狀況在未來幾個月出現惡化，隨著氣溫不斷下降，相當考驗能源調度的彈性，Uniper雖然已經獲得德國政府不少資金支持，但仍無法解決嚴重的供應問題，需要更有力的對策，此時國有化成為解方。

事實上，德國政府還有可能就收購其他兩家天然氣供應商進行談判，Uniper今年上半年已經虧損120億美元，整年虧損金額恐來到180億美元，將使德國企業史上虧損最多的一次。