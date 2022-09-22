國防部近日再度推出一年期志願役預備軍官班，每年700人為目標，服滿一年可退伍，也可繼續簽約。有網友在PTT發文指出，受訓22週後少尉起薪是50560元，扣完退撫等實際領到薪水大約是46K，他認為比考高考CP值還要高，貼文一出引發其他網友討論，有網友直言還不如去當台積電作業員。

原PO在PTT分享一年期志願役預官重恢復招募的新聞，他表示少尉實領約46K，比高考還高，推薦志在考初等或普考的可以去報名順便存錢。

多數網友不認同原PO想法，首先當志願役沒有自由，「你一到五要關軍營」、「還不如去當台積電作業員」、「高考自由多了」、「公務員下班叫正常，國軍外宿叫福利，自己選」。

很多網友也提到當志願役工時很長，「要不要算一下工時跟時薪」、「你的時間跟自由只值5萬就簽啊」、「你換算時薪，可能比保全還低」、「那是24小時工作薪水，公務員下班就跟女友約會了」、「在營區根本身不由己，工時很恐怖的」。

有網友提到，台積電技術員雖然工作壓力大、總是日夜輪班，但薪水待遇好，加上分紅與年終相當可觀，而且做二休二，至於志願役的部分，則必須整天待在軍中