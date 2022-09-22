19日國葬上，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩緩緩下降至聖喬治教堂（St George's Chapel）的皇家墓穴，後續安葬至國王喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）。

根據英國王室傳統，已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的遺體不會火化，放置於襯鉛棺材後即下葬。另外據傳16世紀英國女王伊麗莎白一世（Queen Elizabeth I）去世後，遺體因為累積的氣體外洩「爆炸」，此外傳說「征服者威廉」及亨利八世的遺體也都曾發生「爆炸」意外。

伊麗莎白二世辭世後，靈柩暫時停放英國國會大廈西敏廳供大眾瞻仰4天，外界好奇女王的遺體究竟以何種形式下葬。

綜合英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、《快報》（Express）報導，英國王室成員去世後，遺體不火化、放置於襯鉛棺材（lead-lined coffins）的傳統已延續好幾世紀，襯鉛棺材能完全密封，阻隔水氣滲進棺材內，因此能延緩遺體腐敗的速度，甚至能保存遺體長達1年。

不過也因為鉛很重，王室成員的靈柩也會重得多，需要好幾個人才能扛得動。

英國王室並未證實伊麗莎白二世的遺體是否經過防腐處理，但有了襯鉛棺材，這道程序並非必要。

不過國外一名殯葬業者在短影音平台TikTok帳號「AskTheUndertakr」發布影片稱，有鑑於王室的財富、聲望及影響力，王室成員去世後可能不會只是將遺體放進襯鉛棺材，還可能進行防腐程序，而且會找來全英國、甚至全歐洲最好的防腐員、最好的設備，「會不惜一切代價照顧、準備女王的遺體。」

這名男子說，有充分理由相信女王逝世後不久就會進行防腐，「他們會盡可能確保女王的遺體被良好保存，並且恢復到近乎完美的狀態」，確保女王的遺體能夠瞻仰10天，而且整個防腐程序會相當緩慢，可能長達數小時。

除了防腐程序，該名男子還堅信，女王靈柩的底部可能放有冷卻設施。

防腐程序是將防腐劑注入遺體內，延緩遺體腐化，報導指出，女王的父親喬治六世（George VI）的遺體就有經過防腐，不過維多利亞女王（Queen Victoria）就拒絕防腐。

另外據傳於1533年至1603年在位的英國女王伊麗莎白一世過世後遺體曾爆炸。《快報》報導，據悉伊麗莎白一世並不希望死後依照慣例剖開肚子、去除內臟，不過她辭世後仍被摘除內臟，並且經過防腐處理。

她辭世後遺體放置於英格蘭薩里郡（Surrey）里奇蒙宮（Richmond Palace）供瞻仰多日，後續再運往當時還未被摧毀的白廳宮（Palace of Whitehall）停留3周，據悉一天夜晚靈柩傳來「爆裂」聲，由於累積的氣體從遺體內釋放，伊麗莎白一世的「身體及頭」都爆炸了。

究竟伊麗莎白一世的遺體是否真的爆炸？倫敦格林威治皇家博物館（Royal Museum of Greenwich）指出，這起事件的目擊者並非可靠的消息來源。

另外除了伊麗莎白一世，據傳「征服者威廉」（William The Conqueror）的遺體被安葬於墳墓裡時也發生爆炸，亨利八世（Henry VIII）的遺體在運送途中也爆炸。