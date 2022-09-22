九合一選舉越來越近，各政黨候選人都摩拳擦掌準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地。根據《菱傳媒》公布最新的台北市長候選人支持度網路調查，國民黨台北市長候選人蔣萬安和民進黨台北市長候選人陳時中，分別以35.24%以及34.94%捉對廝殺，無黨籍台北市長候選人黃珊珊以24.79%緊追在後。該份民調更指出，從年齡層來看，黃珊珊的選票結構在年輕族群中最受歡迎，長者的選票大餅則是由蔣萬安、陳時中分食。

根據《菱傳媒》的報導，陳時中經歷了疫苗採購案件爭議、免治馬桶影片以及臉書粉專盜圖事件之後，支持度依然持平，不過蔣萬安和黃珊珊有小幅上漲的趨勢。而從年齡層分析，黃珊珊在20歲至29歲、30歲至39歲這兩個年齡層都有超過45%的支持度，尤其在20歲至29歲的支持度更高達了46.53%，幾乎是蔣萬安、陳時中的一倍，蔣萬安、陳時中僅各得到25.08％、22.05％。不過在60歲以上的年齡層，黃珊珊的支持度只剩下個位數6.05％，但蔣萬安和陳時中各有47.24%和42.38%的高支持度。

該份民調也進行了政黨傾向分析，結果顯示，有94.42%的國民黨支持者表示會投給蔣萬安，而民進黨選民表態支持陳時中的比例達到95.17%，黃珊珊則在民眾黨支持者中得到91.55%的力挺。至於中立選民部分，黃珊珊、蔣萬安、陳時中各有36.36%、34.38%和16.62%支持度。