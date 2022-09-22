西方對俄羅斯的制裁未如預期效果顯著，前俄央行主要官員維尤金（Oleg Vyugin）表示，俄羅斯克服制裁所帶來的挑戰，制裁效果僅達3成到4成，但他強調，制裁仍為俄帶來經濟層面的不利因素，且隨著時間推進，歐盟年底石油禁運生效後，俄將因為出口受限而對經濟造成嚴重打擊。

路透社報導，維尤金指出，俄羅斯成功緩解西方制裁的衝擊，西方對俄的全面性制裁僅達到30%到40%的效果，但這也並非危機不再，他警告，如果俄羅斯出口收入下滑，將會造成嚴重的經濟問題。

「如果沒有制裁，俄羅斯經濟今年有望成長6%」維尤金說，俄羅斯經濟今年1、2月出現強勁的成長，而在戰爭爆發後第一個完整的季度，也就是今年第二季，俄羅斯GDP不僅沒有成長，還較去年同期萎縮4%。他表示，「這意味著制裁發揮效果了」

在制裁之下，普丁預期俄2022年GDP僅萎縮2%，比俄經濟部的3%還要樂觀，更較世界銀行4月時預測的11.2%好上許多。但維尤金卻說，「不見盡頭的衝突，前景一片黯淡」。

維尤金認為，儘管制裁並非完全有效，但也將中斷俄經濟成長達數年之久，此外，雖然目前出口獲利表現驚人，給予俄羅斯經濟強而有力的支持，但主要大客戶歐盟石油禁運年底即將生效，出口受創將造成巨大的衝擊。

不僅出口，進口的部分也不樂觀，維尤金還表示，科技產業仰賴進口的俄羅斯，產品短缺將打擊國內工業。他說，「世界會繼續向前進，但俄羅斯只能透過二流的技術，以及龐大的資源去重建，無法進口」、「如果局勢不見改變，俄羅斯科技發展將逐漸下滑」。