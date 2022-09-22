大批警力圍捕一輛黑色轎車。（翻攝畫面）
大批警力圍捕一輛黑色轎車。（翻攝畫面）
警方在重慶北路、哈密街口逮捕一名嫌犯。（翻攝畫面）
警方在重慶北路、哈密街口逮捕一名嫌犯。（翻攝畫面）

北市士林官邸周邊21日晚間11時許發生搶案，被害人聲稱遭搶走300萬現款，警方獲報後展開追捕，並追至大同區重慶北路、哈密街口，大批員警、10輛警車攔下一輛黑色轎車，逮捕一名嫌犯，並在車上起出一把鋼珠槍，警方現正釐清犯案動機。

據了解，士林警分局獲報後，立即啟動線上警網，沿途鳴放警笛追車，在暗夜裡引起路人注意，直至重慶北路、哈密街口，鄰近高速公路附近，攔下一輛黑色福斯轎車，被害人聲稱遭到強盜300萬，警方逮捕1名嫌犯訊問中。

台中妹子落單走綠空廊道 竟遭街友痛毆滿身傷
台中監獄逃犯陳坤和前科累累 曾持槍躲埔里汽車旅館遭逮
平溪十分老街改造 期待遊客來造訪
#士林官邸 #強盜300萬 #鋼珠槍 #重慶北路 #哈密街