北市士林官邸周邊21日晚間11時許發生搶案，被害人聲稱遭搶走300萬現款，警方獲報後展開追捕，並追至大同區重慶北路、哈密街口，大批員警、10輛警車攔下一輛黑色轎車，逮捕一名嫌犯，並在車上起出一把鋼珠槍，警方現正釐清犯案動機。
據了解，士林警分局獲報後，立即啟動線上警網，沿途鳴放警笛追車，在暗夜裡引起路人注意，直至重慶北路、哈密街口，鄰近高速公路附近，攔下一輛黑色福斯轎車，被害人聲稱遭到強盜300萬，警方逮捕1名嫌犯訊問中。
北市士林官邸周邊21日晚間11時許發生搶案，被害人聲稱遭搶走300萬現款，警方獲報後展開追捕，並追至大同區重慶北路、哈密街口，大批員警、10輛警車攔下一輛黑色轎車，逮捕一名嫌犯，並在車上起出一把鋼珠槍，警方現正釐清犯案動機。
據了解，士林警分局獲報後，立即啟動線上警網，沿途鳴放警笛追車，在暗夜裡引起路人注意，直至重慶北路、哈密街口，鄰近高速公路附近，攔下一輛黑色福斯轎車，被害人聲稱遭到強盜300萬，警方逮捕1名嫌犯訊問中。
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