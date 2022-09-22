台灣東南部連日來狂震，其中台東更連2日出現規模6以上強震，百次餘震讓當地民眾直呼根本不敢睡覺，就有網友好奇詢問，台灣處於地震帶，要在哪邊買房子比較安全？

一名網友在PTT八卦版詢問「台灣房子買哪裡安全？」，他表示，地震跟颱風是台灣的特產，到底要住在哪個縣市較為安全，可以比較不會受到大地震的影響。

不少鄉民紛紛留言：「怕颱風就買彰化」、「認真回，桃園」、「記得之前有調查過，桃園好像最安全」、「印象中桃園地質最硬，所以影響最小」、「桃園啊，地盤硬地勢高」、「本島絕對是桃園」、「桃園啊，但要小心地震時別去運動中心XD」。

事實上2018年花蓮強震時，就有網友詢問過類似問題，當時中央大學地球科學系系主任顏宏元指出，根據當前地調所資料顯示，桃園沒有活動斷層，因此自發性地震相較少了不少，過去近50年內，桃園只發生過2次規模4以上的地震，楊梅、湖口、雙連坡、南崁等4條斷層在勘查後發現僅是沖刷造成，並非活動斷層。

顏宏元說，桃園屬於台地地形，沒有土壤硬化問題，若單純以地震多寡來看，住在桃園確實受到地震影響最小，是全台最安全的。