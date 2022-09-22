不少家庭都會買冷凍水餃回家煮，但常常在下鍋之後才發現，水餃間皮都黏死，煮了也分不開，只能吃破皮的水餃，就有網友為此上網求救，也釣出許多內行人給正解，讓大家直呼長知識。

網友在臉書《家常菜》PO文求救，表示自己想煮冷凍水餃，結果才發現包裝內的水餃全部黏在一起，實在不知如何是好，「要怎麼拆散他們？線上等」。

網友求救冷凍水餃全都黏在一起，不知該如何分開，資深主婦表示必須冷水下鍋，才不會破皮。(圖／臉書家常菜)

不少社團網友紛紛回應：「沒救了，直接做成煎餃吧」、「下水煮自然就分開了」、「冰的時候水分太多，趁還沒融化快點敲開」、「這絕對是退冰之後又放回去冷凍」，「煎下去吧，煮了鐵定破」，也有內行網友解答「用冷水煮」。

事實上，類似問題也曾出現在其他社團，當時就有資深主婦表示，這種黏在一起的冷凍水餃，一定要冷水下鍋，不能水燒開才下：「冷凍水餃一律冷水下鍋才會好吃」、「冷水下鍋沒錯，如果中間能重複加兩三碗水，煮出來水餃漂亮又好吃」、「冷水煮水餃，不要大滾，保持中滾就不會破皮」、「現包才用熱水煮，不然冷凍水餃容易皮煮不透」。